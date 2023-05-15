Futbol camiasının uzun süredir üzerinde tartıştığı yabancı kuralı belli oldu.

TFF konu hakkında alınan kararı Twitter hesabından duyurdu.

Yeni kural: 8+6
Buna göre gelecek sezon 8+6 yabancı kuralının uygulanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

Ersin Destanoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu Ersin Destanoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu

Spor Toto 1. Lig'deki yabancı oyuncu sayısı hakkında ise şu karar alındığı belirtildi:

"2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto 1. Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir."

Söz konusu kararların detaylarının 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacağı da duyuruldu.