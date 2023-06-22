Ankara’da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda başkan tek aday olarak seçime giren Mehmet Büyükekşi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yeniden başkanlığa seçildi.

TFF’deki seçimde 191 delege oy kullandı. Mehmet Büyükekşi, bu oyların 169 tanesini aldı. 22 oy ise geçersiz sayıldı.

Genel kurul toplantısı, 202 delegenin imzasıyla açıldı. Divan başkanlığına, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak seçildi.

Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de kongrede yer aldı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF’nin olağan seçimli genel kurul toplantısında yan yana. Fotoğraf: AA

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TEK ADAY

Tek başkan adayı olarak seçime giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi’nin Yönetim Kurulu listesi belli oldu:

İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk Kalyoncu.

Öte yandan denetleme kurulu asil üye listesinde ise İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim Doğan ve Ali Koray Büyükasar yer aldı.

YEDEK LİSTE

Talat Papatya, İdil Karademirlidağ Suher, Fuat Guguloğlu, Murat Şahin, Özen Kuzu, Habil Yazıcı, Abdullah Altınkum, Cengiz Erdem, Süleyman Kocasert, Cem Gün, İbrahim Gökhan Kasapoğlu, Şevket Çelik, M. Taha Güvendi, Remzi Ay.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi. Fotoğraf: AA

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: SÖZLERİMİZİ TUTTUK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir yıllık görev süresi boyunca verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini söyledi.

“Sevinç ve mutluluk kadar üzüntü ve keder de hayatın içerisinde. Tarihin en büyük doğal afetlerinden birisini de yaşadığımız 6 Şubat depremi de hepimize çok büyük bir acı verdi. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, futbol ailemizden de büyük kayıplar verdik. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Futbolun birleştirici gücüyle maddi ve manevi destek seferberliği ilan eden tüm kulüplerimizden de Allah razı olsun. Rabbim böyle acıları bizlere bir daha göstermesin.”

“Güven, adalet, şeffaflık, eşitlik prensiplerini benimsemiş, ulaşılabilir bir yönetim anlayışı içerisinde olmayı taahhüt etmiştim. Değerli yönetim kurulu üyelerimizle hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projeleri de sizlerle paylaşmıştım. Allah’a şükür verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik. Futbolumuzun gelişimi için çözüm odaklı ve tüm paydaşları merkeze alan bir yönetim anlayışını benimsedik.”

“MİNİMUM HATA, MAKSİMUM PERFORMANS”

“Bu projeyle altyapılarda Türk futbol modelini oluşturmak istiyoruz. Bu anlamdan Avrupa ve Türkiye’deki birçok kulübün altyapılarını yerinde ziyaret ettik. Dünyaca ünlü şirketlerle anlaşma yaptık. Amacımız milli takımlarımızın kendi havuzundan yıldız oyuncu üretmesidir. Diğeri ise kulüplerimizin kendi akademilerinden yetiştireceği oyuncular sayesinde dışardan transfer ihtiyaçlarını en alt seviyeye indirmek gerekir. Önümüzdeki yıllarda daha zengin ve nitelikli hakem havuzu yaratabilmek adına hakem akademisini kurduk. Hakemlerimizi kariyerlerine başladıkları andan itibaren gelişim süreçlerini takip eden bir sistemden eğitim almaya başladılar. Bu sayede hakemlerimizin profesyonel liglerde görev aldıklarında minimum hata maksimum performans göstermelerini hedefliyoruz.”



YARI OTOMATİK OFSAYT TEKNOLOJİSİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknoloji alanında çalışmalar yaptıklarını belirterek, futbolda dijitalleşmeyi çok önemsediklerini söyledi.

“Çağımızın olmazsa olmazlarının başında dijitalleşme geliyor.” diyen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu alanda hep birlikte ciddi atılımlar yapmaya ihtiyacımız var. TFF olarak, dijitalleşme ile ilgili önemli adımlar attık, atıyoruz. Dijital hakem atama sistemine geçtik. Gözlemci raporlarını dijital hale getirdik. 4 yıllık maliyeti 8 milyon Euro olan yarı otomatik ofsayt teknolojisini yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir kaç hafta içerisinde neticelendirip önümüzdeki sezona yetiştireceğiz. Önümüzdeki sezondan itibaren tüm liglerimiz dev profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık.”

Büyükekşi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenleyen bir firma ile iş birliği protokolü imzaladıklarını anımsatarak, “Önümüzdeki 6 ay içerisinde futbol ailesinin tüm taraflarıyla görüşmelere yapacağız. Böylece önümüzdeki senelerde Süper Lig, 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası’nda oynanacak format ve fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturmak istiyoruz. Bu sayede Türk futbolunun da marka değeri, sponsorluk ve yayın ihalesi gelirlerini artırmayı hedeflemekteyiz. Tüm takımları kapsayacak yepyeni bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“LİSANS İŞLEMLERİNİ DİJİTALE TAŞIDIK”

Yeni transfer yönetimine ilişkin de Büyükekşi, “Önümüzdeki sezondan itibaren tüm liglerimizde profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık. Bu 26 Haziran’da başlayacak transfer dönemine hepiniz kendi kulüplerinizde dijital olarak yapabileceksiniz.” dedi.



“Futbol endüstrisini daha değerli hale getirmek zorundayız, Türk futbolunun geleceği buna bağlı” diyen Büyükekşi, şöyle devam etti:

“Üstelik bu değerin nasıl oluştuğuna, nasıl arttırıldığına ve nasıl korunduğuna geçtiğimiz günlerde hepimiz birlikte şahit olduk. Şampiyonlar ligi finaline ev sahipliği yaptık, ilgili tüm paydaşlarla birlikte finalin en güzel şekilde gerçekleşmesi için elimizden geleni yaptık. Diğer taraftan, rekabetin sahnesini nasıl kurduklarını, eğlenceyi, ekonomiyi, tanıtımı, etkinliğin öncesini-sonrasını nasıl yönettiklerini izledik. Sponsorların futbola nasıl değer kattığını, medyaya nitelikli içerik sağlamanın ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte gördük. Bu değeri biz de yaratmak zorundayız, biz bunu niye yapmayalım, bunu yapabilecek, bilgimiz, aklımız da gücümüz de var. Türk futbolunda süreklilik arz eden gelir kaynaklarına kavuşmamız gerekiyor. Bunun için, dostluğa ve iş birliğine, sükunete ve empatiye, birbirimize güvenmeye ve bu güzel oyunun güzel taraflarını ön plana çıkarmaya ihtiyacımız var.”

HEDEF EURO 2024’TE BAŞARILI

Türk futbol ailesi olarak damaklarında buruk tatlar bırakan her şeyi bir kenara bırakarak beyaz bir sayfa açma zamanının geldiğini dile getiren Büyükekşi, “Bu aile içerisinde konuşarak çözemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığı gibi üzerimizde geçmişe dair bir kırgınlık taşıma lüksümüz de yoktur. Önümüzdeki dört yıl boyunca sizlerle birlikte; Türk futbolunu sportif performansta ileri taşımaya, kulüplerimizin gelirlerini iyileştirmeye, yayın gelirlerini artırmaya, milli takım ve kulüplerimizi Avrupa ve dünya sıralamasında yukarı çıkarmaya, futbolun seyirci kitlesini büyütmeye, marka değerini, itibarını, imajını güçlendirmeye, futbol sevgisini artırmaya odaklanacağız. Yeni Türkiye 100 yılında, futbolumuz ve ülkemiz için birlikte yapacağımız daha çok şey var.” ifadelerini kullandı.

Hedeflerine ilişkin de Büyükekşi, “Hedefimiz; sadece EURO 2024’e katılmak değil, başarılı futbolumuzla bu turnuvaya damga vurmak, EURO 2028 ve 2032 turnuvalarında sadece ev sahibi olmak değil, bu güzel ülkenin bugüne kadar gerçekleştirdiği organizasyonlar arasında en güzel, en başarılı ev sahibi olmasını sağlamak. Bu hedeflere ancak birlik ve beraberlik içinde olursak yakalayabiliriz. Bugüne kadar bizlere verdiğiniz desteklere de yol gösterici eleştirilere de şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetleriyle ilgili oy birliğiyle ibra edildi.

Federasyonun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi tahmini bütçesi kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu’na gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak, taşınmaz alımı ve satımı ile ayni haklar tesisi için yetki verildi. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi’nin tek aday olduğu genel kurulda başkanlık seçimine geçilecek.