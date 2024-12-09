Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Bu maçın son anlarında yaşanan pozisyon ise karşılaşmanın önüne geçti.

BARIŞ ALPER, SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçın 90+9. dakikasında kırmızı kart bekledi.

Karşılaşmanın 90+9. dakikasında Rej Manaj, Barış Alper'e faul yaptı. Hakem Manaj'a sarı kart gösterdi.

VAR'ın uyarısıyla Turgut Doman, pozisyonu monitörden izledi ancak kararını değiştirmedi.

Pozisyonda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Türkiye Futbol Federasyonu, resmi hesabından açıklama yaptı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Millî Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz.



Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur.



Saygılarımızla,

Türkiye Futbol Federasyonu