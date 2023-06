Başrolünü Ezra Miller'ın oynadığı bir süper kahraman macerası olan " The Flash ", hafif sıklet gişe savaşında Pixar'ın " Elemental " filmine karşı galip geldi .

Bu hafta sonunun iki yeni sürümünün bir zamanlar gişe rekorları kıran yaz sezonunu ateşlemesi bekleniyordu; bunun yerine ikisi de hedefi tamamen ıskaladı. "The Flash" 55 milyon dolarla tökezledi ve "Elemental" ilk çıkışlarında sadece 29.5 milyon dolar topladı. Her iki film de zaten düşük olan beklentilerin altında kaldı . Daha da kötüsü, yapımı 200 milyon dolara ve pazarlaması yaklaşık 100 milyon dolara mal olan pahalı çabalardı, bu yüzden tiyatro gösterilerinde büyük hayal kırıklıkları olacak şekilde şekilleniyorlar.

Yeni basılan DC Studios eş başkanı James Gunn'a göre, "The Flash"ın başlangıcında, Warner Bros. yöneticileri, halkı filmin "şimdiye kadar yapılmış en büyük süper kahraman filmlerinden biri" olduğuna ikna etmek için çok çalıştı. Andy Muschietti'nin yönettiği hikaye, Miller'ın Barry Allen namı diğer The Flash'ının annesinin öldürülmesini önlemek için zamanda geriye yolculuk etmesi ve istemeden DC çoklu evrenini açmasıyla devam ediyor. (Kamera hücresi çoktur!)

Ancak açılış hafta sonu kalabalıklarından alınan ılık bir “B” Sinema Puanı, sinemaya giden kitlelerin, filmi yapanların filme bahşettiği müsrif övgülere tamamen katılmadığını gösteriyor. Olumlu izleyici puanları veya güçlü ağızdan ağza sözler olmadan, "The Flash" önümüzdeki haftalarda toparlanma mücadelesi verecek, özellikle de "Indiana Jones and the Dial of Destiny"nin 30 Haziran'da vizyona girmesiyle yaz sezonu kızışırken, "Mission" : Impossible — Dead Reckoning Part One” 12 Temmuz'da ve Christopher Nolan'ın “Oppenheimer”ı 21 Temmuz'da.

Film danışmanlık şirketi Franchise Entertainment Research'ü yöneten David A. Gross, "Bu, bir süper kahraman [film] için zayıf bir üç günlük açılış" diyor. 2015'te 57 milyon dolara açılan ve dünya çapında 519 milyon dolarla sona eren "Ant-Man"e ve 2018'de 67,4 milyon dolara çıkan "Aquaman"e atıfta bulunarak, "Büyük rakamlara ulaşan benzer açılışlar oldu" diye ekliyor. ve dünya çapında 1,15 milyar dolarla bitirdi. Ama burada bunu göremiyoruz” dedi.