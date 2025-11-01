Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yargılandığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ölü bulundu.

Cezaevi görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Özer’in tek kişilik hücresinde banyoda asılı halde olduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Cezaevindeki psikolojik destek biriminden düzenli destek aldığı öğrenilen Faruk Fatih Özer, 2021’de yurt dışına kaçmış, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye iade edilmişti. Hakkında "Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti.

Özer’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, Tekirdağ Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.