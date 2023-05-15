"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta tıbbi oksijen gazı üreten tesis, afette zarar görmesine rağmen bir hafta içerisinde yeniden üretime geçerek oksijen gazını kent merkezi ve çevre illerdeki hastanelere tedarik etmeye devam etti.

Çok sayıda hastaneye oksijen gazı üreten Oknal Hava Ayrıştırma Tesisi, tam kapasite çalışarak depremden önceki üretim hacmine yeniden ulaştı.

Tesisin İşletme Müdürü İdris Mutlu, Türkiye'de tıbbi oksijen üreten sayılı tesislerden biri olduklarını, Depremden sonra bölge hastanelerinde hasta yoğunluğu oluşmasından dolayı acil oksijen tedarikine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

