Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024'te tüketici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla denetimlere ağırlık verildi.

Tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla finansal işlemlerden mesafeli sözleşmelere kadar birçok konuya ilişkin 283 bin 131 firmada denetimler yapıldı. Bu denetimler sonucu toplam 4 milyar 377 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Sözleşmenin zayıf tarafını oluşturan tüketicilerin daha etkin korunması ve mağduriyetlerin engellemesi amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da da değişiklikler yapıldı.

Bu kapsamda, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla etkin mücadele için Reklam Kuruluna erişim engeli yetkisi tanındı. Satıştan kaçınmanın ve satış sonrası hizmetlere ilişkin cezalarda caydırıcılığın sağlanması için ceza tutarları artırıldı.

Tüketicilere kredi sözleşmelerini dijital ortamda da yapabilmeleri imkanı tanındı. Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarda caydırıcılık ve orantılılık ilkesinin karşılanması için Reklam Kuruluna, cezaları 10 katına kadar artırma yetkisi verildi.

Yargının iş yükünün azaltılması ve kamu alacaklarının tahsilinin daha hızlı sağlanması amacıyla Reklam Kurulu cezaları da uzlaşma kapsamına alındı.