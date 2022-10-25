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Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş İse Her Zaman Başkan Narlı’nın Yanında Olduklarını Söyledi.

Burada Açıklamalarda Bulunan Tbmm İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç Başkan Narlı’ya Hassasiyetinden Dolayı Teşekkür Etti.

Ticaret Borsası Meclis Toplantı Salonunda Gerçekleştirilen Törene Tbmm İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ökkeş Karayağlı Ve Yönetim Kurulu Üyeleri Katıldı.

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