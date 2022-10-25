Ticaret Borsası Meclis Toplantı Salonunda Gerçekleştirilen Törene Tbmm İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ökkeş Karayağlı Ve Yönetim Kurulu Üyeleri Katıldı.
Burada Açıklamalarda Bulunan Tbmm İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç Başkan Narlı’ya Hassasiyetinden Dolayı Teşekkür Etti.
Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı İse Borsaya Katkısı Geçen Herkese Teşekkürlerimi Sunuyorum Dedi.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da Borsa’nın Kahramanmaraş’a Güzel Hizmetler Kazandıracağını Söyledi.
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş İse Her Zaman Başkan Narlı’nın Yanında Olduklarını Söyledi.