Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, Narteks Yönetim Kurulu Başkanı Ve Aynı Zamanda Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever İş İnsanı Mustafa Narlı 2023 Yılıyla İlgili Değerlendirmelerde Bulundu.

(OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Narlı Organize Sanayi Bölgesinde Gelinen Durumu Paylaştı.

Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı 6 Şubat’ta Yaşanan Asrın Felaketi Sonrası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle Yapılan Tahsisi Değerlendirdi.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı Tescilli Ürünler Hakkında Bilgiler Paylaştı.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı Devletimizin Gururu Ve Savunma Sanayisinin Öncü Kuruluşlarından Biri Olan Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii Aş (TUSAŞ), Türkoğlu'nda Kalıcı Bir Tesisle Büyümeye Devam Ediyor İfadelerine Yer Verdi.