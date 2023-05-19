Kahraman Şehrin Yakından Tanıdığı İsimlerden Biri Olan İş Dünyasının Başarılı Ve Saygın İsimlerinden Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulundu.

Başkan Narlı Tüm Gençliğin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramını Kutladı.

Başkan Narlı Konuşmasının Devamında Tekstil Osb’deki Son Gelişmeleri Ve Süreci Paylaştı.

Kurulan Osb’lerle Ciddi Firmaların Ciddi Yatırımlar Yapacağını Söyleyen Başkan Narlı Tusaş’ı Kahramanmaraş’a Getirdiklerini Söyledi.

14 Mayıs Seçimlerinden Sonra sözde yaptıkları yardımlar üzerinden depremzedelere hakaret edenleri Sert Sözlerle Eleştiren Başkan Narlı Bu Yaklaşımda Bulunan Herkesi Kınadığını Söyledi.

Başkan Narlı bu şehrin markalarına sahip çıkmamız lazım ifadelerine yer verdi.

Deprem Sonrası Faaliyet Gösteren Sektörleri de Değerlendiren Başkan Narlı Yaraların Hızla Sarılmaya Devam Ettiğini Söyledi.

Başkan Narlı Konuşmasında Şehirde Gerek Ticaret Ve Sanayi Odası Gerekse Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Olmak Üzere Şehrin Birçok Paydaşıyla Sinerji İçerisinde Çalıştıklarını Söyleyerek Akil İnsanlar Topluluğu Kurmak İstediklerini Sözlerine Ekledi

Başkan Narlı Sözlerini Tamamlarken Gençlere Tavsiyelerde Bulunarak Kahramanmaraş’ı El Birliğiyle Çabuk Ayağa Kaldıracaklarına İnandıklarını Söyledi.