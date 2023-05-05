Tusaş Kahramanmaraş’ta Uçak Sanayi Alanında Büyük Atılımları Gerçekleştiriyor.

Kahraman Kentin Gelişimi Açısından Çok Büyük Bir Öneme Sahip Olan Bu Yatırım Dolayısıyla Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı Tarafından Tusaş Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk’e Teşekkür Plaketi Ve Fahri Hemşerilik Beratı Takdim Edildi.

Burada Açıklamalarda Bulunan Tusaş Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk Bunun Bir Başlangıç Olduğunu Ve Kent Adına Daha Güzel Gelişmelerin Olacağına Dikkat Çekti.

Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı İse Tusaş’a Bu Büyük Yatırımından Dolayı Teşekkür Ettiklerini Söyledi.