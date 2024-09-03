Kahramanmaraş ahilik hareketi derneği, iş insanları, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen “Ticari Tecrübe Mektebi” eğitim seminerlerinin üçüncüsü başarıyla düzenledi.

Dulkadiroğlu Belediyesi Murat Akkurt Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde, ticaretin deneyimli isimleri ve sektör liderleriyle bilgi paylaşımı yapıldı.

Seminer programı Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Dernek Başkanı Kadir Can Şentürk’ün açılış konuşmasıyla başladı.

Seminer de konuşmacı olarak Kemak Kurucusu Mehmet Kubilay Doğan Ve Zabunoğlu Otomotiv Kurucusu Murat Zabun’da yer aldı.

Seminerde iş hayatında rekabetin güzel olduğu ancak rekabet anlayışın ahilik hareketindeki gibi olması gerektiği, yıkıcı ve fiyat bazlı değil kalite bazlı olması gerektiği, bu nedenle de rekabet ederken “rekaberlik” kavramının önemsendiği dile getirildi.

Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Derneği Başkanı Kadir Can Şentürk Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, derneğin kuruluş amacı olan Kahramanmaraş’a hizmet etme gayreti çerçevesinde ticari tecrübe mektebi’nin önemine vurgu yaparak, katılımcıların tecrübelerden istifade etmelerinin önemini vurguladı.

Seminer Sonunda Konuşmacılara seminere katılımından dolayı teşekkür edilerek, Kahramanmaraş’a Özgü Biblo Hediye Edilerek, toplu fotoğraf çekimi ile seminer sonlandırıldı.