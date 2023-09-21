Mehmet M'nin kullandığı domates yüklü tır, Uşak-İzmir kara yolunun Salihli ilçesi geçişi Durasıllı Mahallesi yakınlarında, bir fabrikaya işçi taşıyan Ali Osman G. idaresindeki midibüse çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
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Midibüsteki yaralanan 23 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)