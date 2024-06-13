KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Dertli, Muhittin Çınar, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter Yunus Atmalı’nın katıldığı ziyarette, TTM Genel Müdürü Volkan Palaz, merkezin faaliyetleri ve Türkiye’deki şirketlere sağladıkları hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Ayrıca Palaz, 2021 yılında faaliyete geçen TTM’nin, Türk şirketlerinin ABD pazarına ihracat yapabilmeleri için sağladığı katma değerli hizmetlerin önemini vurguladı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise gerçekleşen ziyareti değerlendirdi

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt