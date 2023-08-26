Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiyesiyle Türkiye Otomobil Girişim Gurubu tarafından üretilen TOGG sipariş veren vatandaşlara ulaşmaya başladı.

Afşinli Esnaf Hüseyin Özgül’ün sipariş ettiği 46 TOG 099 plakalı KULA Rengi TOGG Afşin’e geldi.



Afşin’de bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası kapsamında ki Ashab-ı kehf Külliyesi önünde vatandaşlarla buluşan TOGG vatandaşların büyük beğenisi ile karşılaştı. Vatandaşlar Milli Otomobilimiz ile hatıran resmi çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.



Türkiyenin ilk Otomobilini yerli ve Milli Olduğu için tercih ettiğini belirten Hüseyin Özgül, tam beklediğim gibi. Adeta bir Yaşam alanı. Herkese tavsiye ediyorum. Türk ekonomisine katkı sunmak için mutlaka TOGG tercih edilmeli dedi.



Ashab-ı Kehf’i temsilen tanıtım programlarına giden Yediler ekibinin Yemliha’sı da TOGG’un Ashab-ı Kehf ziyaretinde hazır bulundu.



TOGG aynı zamanda Afşin’e geldiği gün Gelin arabası olarak görev yaptı.