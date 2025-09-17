Yerli otomobil üreticisi Togg’un batarya tedarikçisi olan Farasis, önümüzdeki yıl üçüncü nesil yarı katı hâl batarya hücrelerinin üretimine başlayacağını duyurdu. Yeni nesil hücrelerin 2026 itibarıyla 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşacağı belirtiliyor.

Halihazırda Togg modellerinde kullanılan 88,5 kWh kapasiteli batarya paketlerine bu hücrelerin entegre edilmesi, ya toplam ağırlığın ciddi şekilde azaltılmasını ya da mevcut ağırlıkta 100 kWh'nin üzerinde enerji depolanmasını mümkün kılacak. Bu gelişme, menzil ve verimlilik açısından önemli avantajlar sağlayabilir.

Bir zamanlar Çin’in en büyük 10 batarya üreticisinden biri olan Farasis, 2024 yılında düşüş yaşadı ve cirosu yaklaşık %29 azaldı. Aynı yıl ürettiği bataryaların neredeyse %80’ini yalnızca Togg için sattı.

2025 yılı itibarıyla şirketin yönetimi, Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı bir yatırım grubuna devredildi. Farasis, geliştirdiği yeni nesil batarya teknolojileri sayesinde Togg’un dışındaki otomotiv üreticilerine de ulaşarak müşteri portföyünü genişletmeyi hedefliyor.

Öte yandan, firmanın 2026 yılında Türkiye’de de batarya hücresi üretimine başlaması planlanıyor. Bu da yerli üretim için önemli bir adım teşkil ediyor.