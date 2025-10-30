TOKİ 500 Bin Konut Başvurusu Ne Zaman, Başladı mı?

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun ödeme koşullarıyla hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

Hak Sahibi Belirleme Kuraları ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek.

Projede inşa ve ihale süreci Kasım 2025’te başlayacak, konut teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

TOKİ 2025 Başvuru Şartları

Konutun bulunduğu il/ilçe/belde sınırlarında en az 1 yıl ikamet etmiş olmak veya o ilin nüfusuna kayıtlı bulunmak.

Kendisi, eşi ya da 18 yaş altı çocukları üzerine kayıtlı konut bulunmamak.

İstanbul’da hane halkı aylık geliri en fazla 145.000 TL , diğer illerde 127.000 TL sınırını geçmemek.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Her hane adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Peşinat: %10

Vade: 240 ay (20 yıl)

Taksitler: Aylık 6.750 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı.

Konut tipleri 1+1 ve 2+1 olarak planlandı.

Özel Kontenjanlar

Projede bazı gruplara özel kontenjan ayrıldı:

Emeklilere: %20

Gençlere (18–30 yaş): %20

Şehit yakını, gazi ve engellilere: %5’er

3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere: %10

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut İl İl Kontenjan Listesi (2025)

500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı şöyle açıklandı:

İstanbul 100.000

Ankara 30.823

İzmir 21.020

Bursa 17.225

Konya 15.000

Gaziantep 13.890

Hatay 12.639

Diyarbakır 12.165

Adana 12.292

Antalya 13.213

Kahramanmaraş 8.195

Mersin 8.190

Manisa 7.229

Balıkesir 7.548

Kayseri 7.562

Sakarya 6.633

Şanlıurfa 13.190

Malatya 9.609

Denizli 6.190

Van 6.803



Kiralık Konut Modeli Devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu proje kapsamında ilk kez “kiralık sosyal konut modeli” uygulanacak.

Deprem bölgesindeki vatandaşlar için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak.

Kiralar, bölgedeki piyasa fiyatlarının yarısı düzeyinde belirlenecek.

Kira sözleşmeleri 3 yıl süreyle yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Açıklama

“İnşallah bu proje, Türkiye’de yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Kimseyi ayırmadan, dışlamadan 86 milyon vatandaşımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz. Rehavete kapılmadan, hız kesmeden çalışıyoruz.”

e-Devlet TOKİ Başvuru Ekranı

Başvurular, toki.gov.tr adresi ve e-Devlet üzerinden yapılacak.

Başvuru ekranı, 10 Kasım 2025 itibarıyla aktif hale gelecek.