TOKİ 500 Bin Konut Başvurusu Ne Zaman, Başladı mı?
81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun ödeme koşullarıyla hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.
Hak Sahibi Belirleme Kuraları ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek.
Projede inşa ve ihale süreci Kasım 2025’te başlayacak, konut teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
TOKİ 2025 Başvuru Şartları
-
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
-
Konutun bulunduğu il/ilçe/belde sınırlarında en az 1 yıl ikamet etmiş olmak veya o ilin nüfusuna kayıtlı bulunmak.
-
Kendisi, eşi ya da 18 yaş altı çocukları üzerine kayıtlı konut bulunmamak.
-
İstanbul’da hane halkı aylık geliri en fazla 145.000 TL, diğer illerde 127.000 TL sınırını geçmemek.
-
18 yaşını doldurmuş olmak.
-
Her hane adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek.
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı
-
Peşinat: %10
-
Vade: 240 ay (20 yıl)
-
Taksitler: Aylık 6.750 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı.
-
Konut tipleri 1+1 ve 2+1 olarak planlandı.
Özel Kontenjanlar
Projede bazı gruplara özel kontenjan ayrıldı:
-
Emeklilere: %20
-
Gençlere (18–30 yaş): %20
-
Şehit yakını, gazi ve engellilere: %5’er
-
3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere: %10
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut İl İl Kontenjan Listesi (2025)
500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı şöyle açıklandı:
İstanbul 100.000
Ankara 30.823
İzmir 21.020
Bursa 17.225
Konya 15.000
Gaziantep 13.890
Hatay 12.639
Diyarbakır 12.165
Adana 12.292
Antalya 13.213
Kahramanmaraş 8.195
Mersin 8.190
Manisa 7.229
Balıkesir 7.548
Kayseri 7.562
Sakarya 6.633
Şanlıurfa 13.190
Malatya 9.609
Denizli 6.190
Van 6.803
Kiralık Konut Modeli Devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu proje kapsamında ilk kez “kiralık sosyal konut modeli” uygulanacak.
-
Deprem bölgesindeki vatandaşlar için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak.
-
Kiralar, bölgedeki piyasa fiyatlarının yarısı düzeyinde belirlenecek.
-
Kira sözleşmeleri 3 yıl süreyle yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Açıklama
“İnşallah bu proje, Türkiye’de yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Kimseyi ayırmadan, dışlamadan 86 milyon vatandaşımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz. Rehavete kapılmadan, hız kesmeden çalışıyoruz.”
e-Devlet TOKİ Başvuru Ekranı
Başvurular, toki.gov.tr adresi ve e-Devlet üzerinden yapılacak.
Başvuru ekranı, 10 Kasım 2025 itibarıyla aktif hale gelecek.