29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla pay piyasalarında işlem yapılmamasının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yarım günlük işlemlerde günü yüzde 0,16 değer kazanarak 10.871,08 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul güne pozitif bir başlangıç yaptı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,37 puanlık artışla yüzde 0,33 yükselerek 10.907,44 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi ise yüzde 0,20 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en güçlü performansı yüzde 1,06 artışla finansal kiralama ve faktoring sektörü gösterirken, en fazla kayıp yaşayan sektör yüzde 0,44 düşüşle tekstil ve deri oldu.

Küresel piyasalarda ise iyimser hava hakim. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi kararına yönelik beklentiler ve ABD-Çin görüşmelerinden gelen pozitif açıklamalar, risk iştahını artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar gözünü bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açıklayacağı faiz kararına çevirdi.

ECB’nin olası politika adımları, piyasalarda yön belirleyici olacak. Analistler, Borsa İstanbul’un küresel piyasalardaki olumlu havadan destek bulmaya devam edebileceğini, ancak kar realizasyonlarının kısa vadede sınırlı dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.