Büyükşehir Belediyesi, Göksun’un Tombak Mahallesi’nde 2,5 kilometre uzunluğundaki arteri sıcak asfalt uygulamalarıyla yeniledi. Toplamda 3 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen arter, Tombak’ın ulaşım konforunu ve güvenliğini üst seviyeye çıkardı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde de ulaşım yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Göksun ilçesi Tombak Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları tamamlandı. 2,5 kilometre uzunluğa sahip arter 3 bin ton sıcak asfaltla baştan uca yenilendi. Toplamda 3 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen arter, Tombak’ın ulaşım konforunu ve güvenliğini üst seviyeye çıkardı.

Kullanışlı ve Konforlu Yol Oldu

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten Tombak Mahalle Muhtarı Haris Koca, “Mahalle içerisinde ulaşımı sağlayan yolumuz çok bozuk olduğu için ulaşımımızı olumsuz etkiliyordu. Durumu Hayrettin Güngör Başkanımıza ilettik ve Büyükşehir Belediyesi 2,5 kilometre uzunluğundaki yolumuzu sıcak asfaltla yeniledi. Çok güzel, kullanışlı ve konforlu bir yol oldu. Mahalle sakinlerimiz de son derece memnun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.