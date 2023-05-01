Ülkenin Önemli Tarımsal Kuruluşlarından Biri Olan Toprak Mahsulleri Ofisinin Kahramanmaraş Başmüdürlüğünün Açılışı Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Ve Beraberindekiler Tarafından Gerçekleştirildi.

Açılış Öncesi Bakan Kirişci Ve Beraberindekiler İncelemelerde Bulunarak Yetkililerden Bilgiler Aldı.

Tmo Genel Müdürü Ahmet Güldal Gerçekleştirdiği Konuşmasında Tmo’nun Ülke Açısından Önemine Vurgu Yaptı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun İse Tmo Başmüdürlüğünün Kahraman Şehirde Hayırlara Vesile Olmasını Diledi.