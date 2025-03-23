9 Ocak 2025 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla temeli atılan proje, kısa sürede önemli mesafe kat etti. 117 dükkân ve 23 bloktan oluşacak modern ticaret kompleksinde kaba inşaat büyük ölçüde tamamlandı. Hedef, yıl sonuna kadar tüm çalışmaların bitirilerek iş yerlerinin esnafa teslim edilmesi ve ticaretin yeniden canlandırılması.

Toptancılar Sitesi projesiyle sadece depremde yıkılan bir yapının yeniden yapılması değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın ticari potansiyelinin daha modern ve işlevsel bir alanda yeniden inşa edilmesi hedefleniyor. Geniş ulaşım ağı, altyapı olanakları ve estetik mimarisiyle yeni site, şehrin ekonomik yaşamına güçlü bir ivme kazandıracak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Toptancılar Sitesi’ne kazandırılan projenin sadece bir iş alanı olmanın ötesinde şehrin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.