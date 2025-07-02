Kahramanmaraş’ın en önemli ana arterlerinden biri olan Trabzon Bulvarı çevresinde, yerinde dönüşüm projeleri kapsamında büyük mağduriyet yaşayadıkları iddia edilen vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dulkadiroğlu Belediye Meclis Üyesi Alper Kahya tarafından meclise sunulan "kat yüksekliğinin yeniden zemin + 7 kat olarak düzenlenmesi" yönündeki önerge, belediye meclisi tarafından kabul edilerek imar komisyonuna sevk edildi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların yerinde dönüşüm sürecinde mevcut planlamalarla sadece zemin + 5 kata izin verildiğini hatırlatan Alper Kahya, bu durumun mağduriyeti artırdığını vurguladı. Kahya, önergesinde vatandaşlardan gelen taleplere dikkat çekerek, Trabzon Bulvarı gibi ana cadde kenarlarının rezerv alan ilan edilmemesi ve kat sayısındaki düşüşün ekonomik yük oluşturduğunu ifade etti.



Önergeye göre, eski binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda vatandaşların hem metrekare hem de kat sayısı açısından mağduriyet yaşadığına dikkat çekildi. Alper Kahya, "Onikişubat ve Dulkadiroğlu genelinde birçok bina eski kat yüksekliğine kavuştu, Trabzon Bulvarı için de aynı düzenleme talep edilmektedir" dedi.

İlgili önerge, Dulkadiroğlu Belediyesi İmar Komisyonu’nda detaylı şekilde değerlendirilecek. Vatandaşlar ve bölge esnafı, kat yüksekliği düzenlemesinin yeniden zemin + 7 kat olarak belirlenmesini umutla bekliyor.