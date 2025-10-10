6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş’ta, şehir merkezinin yeniden inşası tüm hızıyla sürüyor. Özellikle kentin simge noktalarından biri olan Trabzon Caddesi, yapılan çalışmalarla adeta küllerinden doğuyor. Yıkılan ve hasar gören yapıların yerine daha sağlam, modern ve estetik binalar yükselmeye başladı.

Şehrin kalbi konumundaki Trabzon Caddesi’nde inşa edilen yapıların büyük bir bölümü artık tamamlanma aşamasına geldi. Yeni yapılan binaların mimarisi ve dayanıklılığıyla bölgeye yeni bir kimlik kazandırması beklenirken, esnaf ve vatandaşlar da süreci yakından takip ediyor.

Yıkılan eski valilik binasının yerine inşa edilen yeni valilik kompleksinde de önemli ilerlemeler kaydedildi. Modern ve fonksiyonel bir tasarıma sahip olacak olan bu bina, yalnızca bir kamu binası olmanın ötesinde, şehre değer katacak sembol yapılardan biri olarak görülüyor.

Vatandaşlar, yeniden ayağa kalkmaya başlayan şehir merkezinin ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir canlılık kazanacağına inanıyor. Uzun süredir kapalı olan birçok iş yerinin tekrar faaliyete geçmesiyle birlikte, cadde üzerindeki ticaretin yeniden canlanması bekleniyor.

Kahramanmaraş’ta hedef, kısa sürede daha dayanıklı, modern ve güvenli yapılar inşa ederek, şehrin merkezini sadece eski haline getirmek değil, daha güçlü bir geleceğe hazırlamak.