6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş’ta yeniden imar ve inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kentin dört bir yanında yükselen yeni yapılarla birlikte şehir, eski canlılığına kavuşma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor.

Deprem öncesi Kahramanmaraş’ın en işlek ve merkezi noktalarından biri olan Trabzon Caddesi’nde de hummalı bir dönüşüm yaşanıyor. Depremde yıkılan binaların yerine yenileri inşa edilirken, hak sahiplerine teslim süreci de başlamış durumda.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür, gerçekleştirdiği canlı yayında Trabzon Caddesi’nin son durumunu ekranlara taşıdı.

Yayında, caddenin yeniden eski ihtişamına kavuşması için artık günlerin sayıldığına dikkat çekilerek, alanda yürütülen çalışmalar izleyicilerle paylaşıldı.

Kentin kalbi konumundaki Trabzon Caddesi’nde modern yapıların hızla yükseldiğini vurgulayan Şükür, yapılan bu çalışmaların sadece fiziki değil, aynı zamanda psikolojik bir iyileşme süreci olduğunu da belirtti.

Yetkililer, cadde üzerindeki ticaretin yeniden canlanması ve kentin sosyal yaşamının eski hareketliliğine kavuşması adına çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti.