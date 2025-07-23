İlk 11’ler Belli Oldu

Trabzonspor:
Uğurcan – Batagov, Savic, Pina, Mustafa – Mendy, Okay, Folcarelli – Visca, Augosto, Sikan

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Avrupa’nın En İyileri Sahada: Kadınlar Euro 2025 Yarı Final Maçları Başlıyor
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Trabzonsporun Yeni Transferi Felipe Augusto Performansi Ile Dikkat Cekti21

Maç Detayları

  • ⚽ Hazırlık Maçı: Trabzonspor vs. Persepolis

  • 📍 Yer: Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi

  • ⏰ Saat: 17.00

  • 📺 Yayın: TRT Spor (Canlı)

Sikan Siftah Yapti Trabzonspor Rahatladi 9496

Trabzonspor’un Kamp Karnesi

  • ⚖️ 1-1 | Dinamo Tiflis

  • 2-3 | Araz Nahçıvan

  • 4-0 | Zob Ahan

  • 🔜 Bugün | Persepolis
    🗓 Kamp Bitiş Tarihi: 27 Temmuz Pazar

Not: Bu maç, Trabzonspor’un sezon öncesi son provasını oluşturuyor. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, bu karşılaşmayla birlikte 2025-26 sezonu öncesi son taktiksel denemelerini yapacak.