İlk 11’ler Belli Oldu

Trabzonspor:

Uğurcan – Batagov, Savic, Pina, Mustafa – Mendy, Okay, Folcarelli – Visca, Augosto, Sikan

Maç Detayları

⚽ Hazırlık Maçı: Trabzonspor vs. Persepolis

📍 Yer: Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi

⏰ Saat: 17.00

📺 Yayın: TRT Spor (Canlı)

Trabzonspor’un Kamp Karnesi

⚖️ 1-1 | Dinamo Tiflis

❌ 2-3 | Araz Nahçıvan

✅ 4-0 | Zob Ahan

🔜 Bugün | Persepolis

🗓 Kamp Bitiş Tarihi: 27 Temmuz Pazar

Not: Bu maç, Trabzonspor’un sezon öncesi son provasını oluşturuyor. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, bu karşılaşmayla birlikte 2025-26 sezonu öncesi son taktiksel denemelerini yapacak.