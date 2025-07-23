İlk 11’ler Belli Oldu
Trabzonspor:
Uğurcan – Batagov, Savic, Pina, Mustafa – Mendy, Okay, Folcarelli – Visca, Augosto, Sikan
Maç Detayları
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⚽ Hazırlık Maçı: Trabzonspor vs. Persepolis
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📍 Yer: Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi
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⏰ Saat: 17.00
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📺 Yayın: TRT Spor (Canlı)
Trabzonspor’un Kamp Karnesi
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⚖️ 1-1 | Dinamo Tiflis
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❌ 2-3 | Araz Nahçıvan
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✅ 4-0 | Zob Ahan
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🔜 Bugün | Persepolis
🗓 Kamp Bitiş Tarihi: 27 Temmuz Pazar
Not: Bu maç, Trabzonspor’un sezon öncesi son provasını oluşturuyor. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, bu karşılaşmayla birlikte 2025-26 sezonu öncesi son taktiksel denemelerini yapacak.