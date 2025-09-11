Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan trafik istatistik bülteninde, Kahramanmaraş genelinde ağustos ayında yaşanan 786 kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 780 kişi de yaralandı.

Emniyet Müdürlüğü, trafik istatistik bültenini yayımladı. Bültende; trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı, ölümlü-yaralanmalı kazaların oluş şekline göre türleri, nedenleri ve uygulanan trafik cezalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Bültenden derlenen verilere göre, il genelindeki trafik kazalarında son aylarda görülen artış, ağustosta da devam etti. Ağustos ayındaki ölümlü-yaralamalı kaza sayısı 479 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemdeki maddi hasarlı kaza sayısı ise 307 oldu. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken 780 kişi de yaralandı.