ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden İran’a yönelik sert bir mesaj paylaştı.

Trump, paylaşımında "Bu gece bütün bir medeniyet ölecek ve bir daha asla geri gelmeyecek" ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ABD doğu saatine göre salı akşamı 20.00’ye kadar anlaşma sağlanmasını beklediklerini belirterek, aksi durumda çok sert adımlar atılacağını dile getirmişti.

Bu durumun yaşanmasını istemediğini ancak bunun muhtemelen gerçekleşeceğini belirten ABD Başkanı, İran'daki mevcut yapının değişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Gelişmeleri dünya tarihinin en önemli anlarından biri olarak nitelendiren Trump, "47 yıllık şantaj, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona eriyor. Tanrı büyük İran halkını korusun" dedi.

Belirlenen mühletin dolmasına kısa bir süre kala İran tarafında sivil halkın enerji tesisleri çevresinde toplandığı bildirildi.

Beyaz Saray ise müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde sert önlemlerin devreye alınacağı uyarısında bulundu.