Amerikan Time dergisine özel bir röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İsrail parlamentosunda Batı Şeria’nın ilhakına yönelik yapılan son oylamayı değerlendirdi. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine sert bir uyarıda bulunarak, böyle bir adımın sonuçlarının ağır olacağını ifade etti.

Batı Şeria’nın ilhakı konusunda kendisine yöneltilen soruya Trump şu yanıtı verdi: “Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder.”

Trump’ın bu sözleri, Washington ile Tel Aviv arasındaki diplomatik dengelere dair önemli bir mesaj olarak değerlendirildi. ABD Başkanı, İsrail’in bölgedeki tek taraflı adımlarının, Orta Doğu’daki barış sürecine zarar vereceğini vurguladı.

Öte yandan, İsrail ziyaretini yeni tamamlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Vance, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının, kendisi İsrail’de bulunduğu sırada mecliste ön oylamadan geçmesini eleştirerek, bunun kendisine yönelik bir saygısızlık olduğunu söyledi.

Vance, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu tasarının, İsrail’deyken oylanması bana hakaret niteliğindeydi. Bunu aptalca buluyoruz. Donald Trump yönetiminin politikası buna tamamen karşı.”

İsrail Meclisi’nde geçtiğimiz çarşamba günü yapılan oylamada, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail’e ilhak edilmesini öngören tasarı, 25 “evet” ve 24 “hayır” oyuyla ön onay aldı.

Tasarı, yasalaşması için mecliste üç tur oylamadan daha geçmek zorunda. Eğer kabul edilirse, uluslararası hukuk açısından büyük tartışmalara yol açacağı öngörülüyor.