1978 Ankara doğumludur. Aslen Kahramanmaraşlıdır. Ankara Tevfik İleri İmam-Hatip Lisesinden 1995 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü’nden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü’nde; 2011 yılında başladığı yüksek lisansını: ‘Gündelik Hayatta Televizyon Programlarının Çocukların Kültürel Değer Algılarına Etkisi’ konulu tezi ile tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde Doktora çalışmasını ‘Dijital Sosyoloji Bağlamında, Sosyal Medyanın Seçmen Davranışlarına Etkileri’ konulu teziyle tamamlamıştır.

Kanal 7(1996-97) ve TRT’de Yapım Asistanlığı (1998) görevlerinde bulunmuştur. TURUNCU Dergisinde yazıları; 2005-2014 yılları arasında yayınlanmıştır.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarında 2012 yılından itibaren; Tanıtım Medya, Teşkilat ve Yerel Yönetimler birimlerinde başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2012-2014 yılları arasında 1. Bölge koordinatörü olarak teşkilat çalışmalarında görev almıştır. 2016-2018 yılları arasında Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2018-2021 yıllarında Genel Merkez Halkla İlişkiler başkan yardımcılığı görevini sonrasında da Sosyal Politikalar başkan yardımcılığı görevinde halen devam etmektedir.

Artı Yaşam Derneğinde kurucu başkan olarak başladığı yardım faaliyetlerini, yönetim kurulu üyesi olarak 2014 yılına kadar sürdürmüştür. Aynı dernek çatısı altında; Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Ankara Yenikent Cezaevinde; ‘Öykü Atölyesi Projesi’ni 2010 yılında, AK Parti Ankara İl Başkanlığında; ‘Öykü Atölyesi Projesi’ni 2011 yılında proje koordinatörü ve sorumlusu olarak gerçekleştirmiştir.

Türk Amerikan Derneği genel İngilizce kursunda dil eğitimini ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AEP (Aile Eğitim Programı) eğitici eğitmeni programını tamamlamıştır. İkinci üniversite olarak başladığı; Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümündeki öğrenimine ara vermiştir. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça bilmektedir.

Evli ve 4 çocuk annesidir.