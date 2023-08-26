KSÜ Teknokent Yönetici A.Ş.’de gerçekleştirilen toplantıya TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Orhan Doğan, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İ Ersin Akıncı ve KSÜ Teknokent Yönetici A.Ş.’de faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK destek programları kapsamında yapılan akademik projeler ve özel firma projelerini incelemek aynı zamanda akademik yıl açılışından evvel bölgenin ihtiyaçlarını tespit ederek çalışmalar yapmak üzere deprem bölgesine ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL “TEKNOÇABA” programından da bahsederek şunları dile getirdi. “Deprem bölgemizde bilim, sanayi ve inovasyonun hızla gelişmesi için TEKNOÇABA programımızı devreye aldık. Bu sayede proje ortaklarımız yıl boyu geliştirmiş oldukları projelere TÜBİTAK desteklerinden faydalanmak üzere başvuru yapabilecekler. Ayrıca akademisyenlerimizin projelerini de desteklemek için 1001 ÇABA programını da devreye aldık.

Depremin ardından hızlı bir şekilde toparlanma çalışmaları var. Akademik çalışmalar ve özel firmaların birlikte iş birliği ruhuyla bölgenin kalkınmasında öncü olacak projeler üretilmekte. TÜBİTAK olarak deprem bölgesinde sanayi ve teknoloji firmalarımızla işbirliği yapmak ve Teknokentimizde devam eden projelere katkılar sağlamak adına buradayız. Bugün Kahramanmaraş Teknokentimizden bir firmamız Libya Ulusal Yatırım Şirketi Yöneticileri ile önemli bir ticaret anlaşması gerçekleştirdiler. Deprem sonrası bilimsel çalışma yürüten firmalarımızın uluslararası alanda iş yapıyor olması, onların bu çaba ve gayretleri bizler için mutluluk verici. TÜBİTAK olarak tüm programlarımızla akademisyenlerimizin ve firmalarımızın her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz.” dedi.

Toplantıda konuşan KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Orhan Doğan ise “TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı üniversitemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Kendileri depremin ilk anından itibaren üniversitemizi yalnız bırakmadı. Farklı zamanlarda Üniversitemize gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak akademisyenlerimize ve özel firmalarımıza yol gösterdiler. Bugün de deprem bölgesi için açılan TEKNOÇABA ve 1001 ÇABA programını tanıttılar. Destekleri için TÜBİTAK Başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.