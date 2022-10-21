AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda “Gençlik Buluşması” ve “Yerelden Evrensele Şehir Ufku: Kahramanmaraş Örneği Konferansı’na katılmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.

Ünal, TÜGİAD ve TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Toplantısına da katılarak katılımcılara hitap etti.

Programın ardından Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Ünal, TÜGİAD’ın Kahramanmaraşlı genç iş insanlarına çok büyük katkısı olacağını söyledi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Nilüfer Çevikel ise desteklerinden dolayı Ünal’a teşekkür etti.