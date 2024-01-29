Bu Anlayış Çerçevesinde Türkiye Gençlik Vakfı İcathane Projesi İle Türkiye’nin Birçok Noktasında İcathaneler Kurarak Ortaokul Ve Lise Öğrencilerine Bilimi Sevdirmeyi Ve Onları Teknolojiyi Kullanan Konumdan Geliştiren Konuma Taşımayı Hedefliyor.

Proje Fikirleri Olan Öğrenci Grupları Oluşturulan Proje Takımları İle Fikirlerini Gerçekleştirecek Çalışmalarda Bulunmakla Birlikte Bu Projeler İle Ulusal Ve Uluslararası Yarışmalara Katılım Sağlıyor.

Bu Kapsamda Türkiye’de 14 İcathane Arasında Yer Alan Tügva Kahramanmaraş İcathane’de Eğitim Alan Her Öğrenci Kodlama, Endüstriyel Tasarım Ve Robotik Atölyelerine Katılım Sağlıyor.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Tügva Kahramanmaraş İcathane Koordinatörü Mustafa Kaytez Yürütülen Faaliyetler Hakkında Bilgiler Verdi.