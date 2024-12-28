Etkinlikler öncesinde TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu tarafından bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çok sayıda üyenin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Seyithanoğlu, 1 Ocak’ta yılbaşı kutlamak yerine Filistin’in özgürlüğü için mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Toplantıda konuşan İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, “Filistin halkı yıllardır zulüm altında yaşıyor. Bizler de onların haklı direnişine destek olmak ve bu önemli meseleye dikkat çekmek için 1 Ocak’ta çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu kutlu direnişe katılmak isteyen bütün Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi etkinliklerimize davet ediyoruz” dedi.

TÜGVA’nın organize ettiği etkinliklerin detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtilirken, Filistin halkına verilen desteğin toplumda geniş yankı bulması bekleniyor.