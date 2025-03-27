TÜGVA Kahramanmaraş tarafından düzenlenen Aile İftar programı, Ramazan ayının manevi günlerinden biri olan Kadir Gecesi’nde Çamlıca Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Programa, TÜGVA Kahramanmaraş üyeleri ile aileleri katılım sağladı.

Etkinlikte, iftar öncesinde ve sonrasında çeşitli programlar düzenlendi. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir şekilde, Çamlıca Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen bu program, topluluğun birlikte vakit geçirmesi ve dini değerlere vurgu yapılması amacıyla planlandı.

Program, katılımcıların Ramazan-ı Şerif’i uğurlarken bir arada olmasıyla Çamlıca Sosyal Tesislerinde sona erdi. Etkinliğin ardından, organizasyona katılanlar memnuniyetlerini dile getirdi.