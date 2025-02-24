Yazar Dr. Emre Topoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen oturumda, “İletişim Çağında Dezenformasyon ve Algı Yönetimi” konusu ele alındı.

Dr. Topoğlu, günümüz dijital dünyasında bilgi kirliliğinin giderek arttığını ve bu durumun bireyler ile toplumlar üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde anlattı.

Katılımcılara, dezenformasyona karşı dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi veren Topoğlu, doğru bilgiye ulaşma yöntemleri ve algı yönetimi konusunda önemli ipuçları paylaştı.

Program sonunda, katılımcılar Dr. Emre Topoğlu’na sorular yönelterek konuyu daha derinlemesine anlama fırsatı buldu.

Tügva İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu yaptığı açıklamada bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve gençlerin bilinçlenmesi adına önemli bir katkı sunduğunu belirtti.