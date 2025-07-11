Açılış programında konuşan TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Hüseyin Zorlu, bu yıl Onikişubat ilçesinde bin, Kahramanmaraş genelinde ise 2 bin 500 öğrencinin yaz okulunda eğitim alacağını belirtti. Zorlu, “Amacımız; çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmesi. Bu anlamda çok aksiyonel bir hareketiz ve sizlerin heyecanıyla geleceğin gençliğini birlikte yetiştiriyoruz,” dedi.

Yaz okulu kapsamında öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde akademik destek alacak, sosyal etkinliklere katılacak ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacak dopdolu bir programla yaz tatilini değerlendirecek.

Zorlu, konuşmasında Onikişubat Belediye Başkanı Halit Toptaş başta olmak üzere, destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. “Her yıl olduğu gibi bu yıl da en büyük destekçilerimizden biri Onikişubat Belediyesi. Eğitime verdikleri katkılardan dolayı Belediye Başkanımız Halit Toptaş’a ve Milli Eğitim camiamıza şükranlarımı sunuyorum,” dedi.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Açılışa protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.