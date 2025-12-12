TÜİK verilerine göre bu rakam, Türkiye ortalamasından 160 bin 689 TL daha düşük seviyede gerçekleşti. Dolar bazında ise kentte kişi başı gelir 10 bin 430 dolar olarak hesaplandı.

TÜİK’in il bazlı 2024 GSYH sonuçlarına göre İstanbul, 13 trilyon TL’yi aşan GSYH ile ilk sırada yer alırken, Ankara ve İzmir takip etti. En düşük GSYH ise Bayburt, Ardahan ve Gümüşhane’de kaydedildi. Kişi başı gelirde de İstanbul 802 bin TL ile lider olurken Van, Ağrı ve Şanlıurfa son sıralarda yer aldı.

Türkiye ortalaması 15 bin 325 dolar olarak açıklanırken Kahramanmaraş’ın yaklaşık 5 bin dolar daha düşük kişi başı gelire sahip olduğu görüldü.