Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri’ni yayımladı. Verilere göre, Kahramanmaraş’ta 2021’de 6 bin 678, 2022’de 5 bin 736 olan toplam ölüm sayısı, 2023 yılında 15 bin 954’e yükseldi. Bu olağanüstü artış, 6 Şubat depreminin ardından yaşanan can kayıplarını yansıtıyor. 2024 yılı verileri ise ölüm oranlarının normale döndüğünü gösteriyor. Bu yıl kaydedilen toplam ölüm sayısı 5 bin 254 olarak açıklandı.

En fazla ölüm her yıl olduğu gibi 75 yaş ve üzeri grupta gerçekleşirken, 2023’te çocuk ve genç yaş gruplarında da dikkat çekici artış yaşandı. 5-19 yaş grubunda ölümler, önceki yıllara göre yaklaşık 20 kat arttı.

Cinsiyet bazında 2023’te erkek ve kadın ölümleri eşitlenirken, toplam ölümlerin 8 bin 477’si erkek, 8 bin 477’si ise kadın oldu. Dolaşım sistemi hastalıkları ise başlıca ölüm nedeni olmayı sürdürdü.