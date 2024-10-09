Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın en işlek arterlerinden Turgut Özal Bulvarı’nda gerçekleştirdiği akıllı kavşak uygulamalarının ardından arterde peyzaj uygulamalarına başladı. Toprak tesviye, bitkilendirme ve çevre düzenlemeleri ile arter daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sağlamak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ta Tekerek ve Üngüt mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu Turgut Özal Bulvarı’nda gerçekleştirdiği akıllı kavşak uygulamalarının ardından arterde peyzaj ve çevre düzenlemelerine başladı. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü koordinesindeki ekiplerce arterde; toprak tesviye, bitkilendirme ve sulama sistemlerinin montajı gerçekleştiriliyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen peyzaj uygulamalarıyla Turgut Özal Bulvarı yeşillendirilirken bölgede kent estetiği de sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin muhtelif noktalarında gerçekleştirilen peyzaj uygulamalarıyla bir yandan modern bir kentsel doku oluşturulurken bir yandan da çevresel değerlerin korunarak şehrin geleceğine yatırım yapıldığı belirtildi.