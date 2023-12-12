Şehrimizin Turizm Alanında Hızla Kalkınması Adına, Daha Önce Karadeniz Turizminin Yabancı Turiste Açılması Konusunda Başarılı İşlere İmza Atan, Turizmci Dr. Mesut İnan, Kmtso İl Tanıtım Platformu Ve Tobb Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz Tarafından Kahramanmaraş’a Davet Edildi.

Kahramanmaraş Ticaret Borsa Binasında, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer Önderliğinde Turizm Sektörünü Temsil Eden Kurumlar Ve Özel Sektör Temsilcilerinin Katılımıyla Turizm Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Kahramanmaraş Borsa Başkanı Mustafa Narlı, İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Burcu Kesici Erşahan, İl Kültür Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Proje Koordinatörü Ali Ciner, Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Şube Müdürü Harun Dedeoğlu, Genç Girişimciler Kurulu Yeme İçme Komite Yöneticileri Mustafa İşbilir, Ahmet Nail Polat Ve Yahya Gözübenli Katılarak Kahramanmaraş’ta Yabancı Turistin Ağırlanması Adına İlk Adımlar Atıldı.

Burada Açıklamalarda Bulunan Kmtso İl Tanıtım Platformu Ve Tobb Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz Gerçekleştirilen Bu Çalıştay İle Kentin Turizm Noktasında Bir Adım Daha İleri Gideceğini Vurguladı.

Turizmci Dr. Mesut İnan İse Kahramanmaraş’ta Olmaktan Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirerek Şehrin Tanıtımına Bir Nebzede Olsa Katkı Sunmak İstediklerini Söyledi.