Etkinliğe, Türk Anneler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Sibel Akarca, Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Başkanı İlknur Görgel ile çok sayıda davetli katıldı.

Kahvaltının ardından gerçekleştirilen törende, katılımcı annelere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Türk Anneler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Sibel Akarca, Aksu Haber’e yaptığı konuşmada, annelerin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. “Hayatın her alanında fedakârlıklarıyla örnek olan annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, onlara duyduğumuz minneti bu tür etkinliklerle ifade etmeye gayret ediyoruz.” dedi.

Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Başkanı İlknur Görgel ise annelerin her zaman saygıyı ve sevgiyi hak ettiğini belirterek, böylesi anlamlı bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.