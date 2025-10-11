Romanya’nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen U17 Balkan Güreş Şampiyonası, Türk güreşi adına büyük bir zaferle sonuçlandı. Türkiye, üç ayrı kategoride şampiyonluk kazanarak güreş branşındaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Şampiyonada en çok dikkat çeken isimlerden biri ise Kahramanmaraşlı genç sporcu İbrahim Bera Kıvrak oldu.

Kahramanmaraş Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu olan Kıvrak, 45 kilo kategorisinde mindere çıkarak üstün performansıyla izleyenleri büyüledi. Finalde İsrailli rakibi karşısında sergilediği teknik ve mücadele gücüyle rakibine şans tanımayan Kıvrak, rakibini 5-1 gibi ezici bir skorla yendi. İbrahim Bera Kıvrak altın madalyayı kazanarak Balkan Şampiyonu unvanını Türkiye'ye kazandırdı.

Minderdeki azmi, disiplini ve tekniğiyle öne çıkan genç sporcu, hem memleketi Kahramanmaraş'a hem de ülkemize büyük bir gurur yaşattı. İbrahim Bera Kıvrak’ın bu başarısı, Türk güreşinin geleceği adına umut verdi. Türkiye, Balkanlar’daki bu tarihi başarıyla uluslararası arenada gücünü bir kez daha kanıtladı.