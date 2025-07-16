Türk havacılık tarihinin efsanevi ismi Vecihi Hürkuş, vefatının 56. yılında Türkiye’nin dört bir yanında saygı ve rahmetle anılıyor. 16 Temmuz 1969’da hayata gözlerini yuman Hürkuş, yalnızca bir pilot değil; aynı zamanda mühendis, mucit ve girişimci kimliğiyle Türk göklerinde iz bırakan bir kahraman olarak hafızalarda yer edindi.

1896 yılında İstanbul’da doğan Vecihi Hürkuş, Balkan Savaşı’nda gönüllü olarak orduya katılarak havacılıkla tanıştı. I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında gösterdiği kahramanlıklarla adını tarihe yazdırdı. Düşman uçağı düşüren ilk Türk pilotu olarak bilinen Hürkuş, savaş sonrasında da havacılığa olan tutkusunu sürdürerek Türkiye’nin ilk yerli uçağı olan Vecihi K-VI’yı tasarlayıp üretti.

Bugün, onun adını taşıyan HÜRKUŞ eğitim uçakları Türk Hava Kuvvetleri’nde kullanılmakta; bu da onun mirasının göklerde yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Vecihi