Bu Kapsamda Çok Büyük Bir Deprem Yaşayan Kahramanmaraş’ta Da Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi Depremzedelerin Yardımına Koşuyor.

Depremde Eşini Ve Bir Bacağını Kaybeden Türkmen Esma Sabbağ, Dört Çocuğu İle Hayatını Sürdürmeye Çalışıyor.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi De Bu Aileyi Kardeş Aile İlan Ederek Onların Maddi Manevi Bütün İhtiyaçlarını Karşılıyor.

Bu Günde Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik Ve Kadın Birim Başkanı Fatma Deveboynu Engelliler Haftası Dolayısıyla Aileyi Evinde Ziyaret Etti.

Ziyaret Sonrası Açıklamalarda Bulunan Kadın Birim Başkanı Fatma Deveboynu Engelli Olmanın Anne Olmaya Engel Olmadığını Söyleyerek Hayatın Her Alanında Engellilerin Farkında Olunması Gerektiğini Belirtti.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik İse Türk Kızılay’ı Olarak İhtiyaç Sahiplerinin Her Zaman Destekçisi Olduklarına Dikkat Çekti.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt