Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Ve Kültür Ve Turizm Bakanlığı Desteğiyle Her Yıl 21-27 Mayıs Tarihleri Arasında Kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın 2024 Yılı Ana Teması "Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Sağlıklı, Geleneksel, Atıksız" Olarak Belirlendi.

Bu Kapsamda Düzenlenecek Etkinliklerin Tanıtım Toplantısı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ev Sahipliğinde Şairler Tepesi'nde Gerçekleştirildi.

Şehrin Önemli İsimlerinin Ve Medyanın Yoğun İlgi Gösterdiği Toplantıda, Türk Mutfağının Zenginlikleri Ve Sürdürülebilirliği Üzerine Önemli Konuşmalar Yapıldı.

Etkinliklerin İçeriği Ve Programı Hakkında Detaylı Bilgi Verilerek, Türk Mutfağının Çeşitliliği Ve Zenginliğiyle Birlikte Çevresel Ve Sağlık Açısından Önemi Vurgulandı.

Burada Açılış Konuşmasını Yapan Kültür Ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı Türk Mutfağının Ulusal Ve Uluslararası Platformlarda Tanıtılması Ve Bu Değerlerin Korunması Konusunda Önemli Çalışmalar Yapılması Gerektiğine Dikkat Çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şems Sezal İse Bu Tür Programların Türk Mutfağının Önemine Dair Farkındalığı Artıracağının Altını Çizdi.