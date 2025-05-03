Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Kazandıran Taktikler Kampı", YKS, AGS ve KPSS’ye hazırlanan katılımcılara yönelik gerçekleştirildi.

Kamp kapsamında, Türkçe öğretmeni Aker Kartal ve matematik öğretmeni Harun Özdemir, Türkçe ve matematik alanlarında etkili soru çözüm teknikleri ve sınav taktikleri paylaştı. Program, öğrencilere sınav stresiyle başa çıkma ve verimli çalışma yolları konusunda da rehberlik etti.

Onikişubat Belediyesi’nin eğitim odaklı bu çalışmaları, öğrenciler ve veliler tarafından takdirle karşılandı.