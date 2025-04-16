Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) yönetim ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyeleri AK Parti Tanıtım Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar’ı Genel Merkezde ziyaret etti. TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan Medya’da yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir dosya sundu.

Ziyarette gri pasaport uygulamasının yeniden ele alınarak basın mensuplarının ailelerine yönelik imkanların getirilmesi, TÜRKSAT uydu ücretlerinin yüksekliği ve fiyatların makul seviyelere düşürülmesi ve Türk lirası ile ödeme yapılmasının basın kuruluşlarının sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu vurgulandı.

Kamu spotlarının ücretlendirilmesiyle basın gelirlerinin artırılması ve medya sektöründe kapsamlı yasal düzenlemelerin yapılması da gündeme getirilirken, telif hakları konusunda yayıncıların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekilerek, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi talepleri iletildi.

Faruk Acar bu talepleri yakından takip edeceğini belirterek basın mensuplarına, çalışmalarında başarılar diledi.