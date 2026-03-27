Milliler tek golle kazandı, Kosova 7 gollü maçta geldi! Dünya Kupası bileti için geri sayım başladı…

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde sahasında Romanya’yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, kritik mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekibe turu getiren gol, karşılaşmanın 53. dakikasında geldi. Genç yıldız Arda Güler’in hazırladığı pozisyonda Ferdi Kadıoğlu fileleri havalandırarak Türkiye’yi finale taşıyan isim oldu.

TEK GOL, BÜYÜK ADIM

Karşılaşma boyunca kontrollü bir oyun ortaya koyan milliler, savunmada hata yapmazken hücumda yakaladığı fırsatı gole çevirdi.

Arda Güler’in oyun görüşü ve asist katkısı dikkat çekerken, Ferdi Kadıoğlu’nun golü galibiyeti getiren kritik an olarak öne çıktı.

RAKİP NEFES KESEN MAÇTA BELLİ OLDU

Yarı finalin diğer ayağında Slovakya ile Kosova karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadelede Kosova, deplasmanda Slovakya’yı 4-3 mağlup ederek finale yükseldi.

Bu sonuçla A Milli Takım’ın finaldeki rakibi Kosova oldu.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası bileti için kritik karşılaşma:

📍 Maç: Türkiye – Kosova

Türkiye – Kosova 📅 Tarih: 31 Mart

31 Mart 🌍 Statü: Deplasman

Bu mücadeleyi kazanan takım, 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

FİNALE YÜKSELEN DİĞER TAKIMLAR

Play-off turunda finale kalan diğer ekipler de belli oldu:

İtalya

İsveç

Polonya

Danimarka

Bosna Hersek

Çekya

FİNAL EŞLEŞMELERİ

Play-off final turunda oluşan eşleşmeler:

Türkiye – Kosova

Bosna Hersek – İtalya

İsveç – Polonya

Çekya – Danimarka

Tüm final karşılaşmaları 31 Mart’ta oynanacak.

A Milli Takım, Romanya karşısında aldığı kritik galibiyetle Dünya Kupası yolunda en önemli virajlardan birini döndü.

Şimdi gözler, tek maç üzerinden oynanacak ve kaderi belirleyecek Kosova karşılaşmasına çevrildi.