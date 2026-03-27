İzmir’de bahar havası yerini yeniden yağışlı günlere bırakıyor. Kent genelinde etkisini artıran sağanak yağışların hafta boyunca aralıklarla devam etmesi beklenirken, Meteoroloji’den özellikle kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması yönünde uyarı geldi.

Sıcaklıkların ise 14 ila 19 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında ciddi bir değişim beklenmezken, yağışların zaman zaman şiddetini artıracağı ifade ediliyor.

HAFTA BOYU YAĞIŞ VAR

Meteorolojik verilere göre İzmir’de yağışlı hava kısa sürede etkisini kaybetmeyecek.

27 Mart Cuma: Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 9-17°C

28 Mart Cumartesi: Kuvvetli sağanak devam edecek. Sıcaklık 10-15°C

29 Mart Pazar: Yer yer sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklık 9-15°C

30 Mart Pazartesi: Yağış sürüyor. Sıcaklık 8-17°C

31 Mart Salı: Sağanak etkisini koruyacak. Sıcaklık 9-20°C

Özellikle hafta sonu yağışların kuvvetlenmesi beklenirken, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

İLÇE İLÇE SON DURUM

İzmir genelinde birçok ilçede parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yerel sağanak yağış etkili oluyor.

Öne çıkan bazı ilçelerde güncel sıcaklıklar:

Bayındır, Ödemiş, Tire: 19°C

Bornova, Seferihisar, Torbalı: 17°C

Balçova, Çeşme, Foça, Karşıyaka: 16°C

Buca, Gaziemir, Karabağlar: 15°C

Bergama, Karaburun, Kemalpaşa: 14°C

Tüm ilçelerde ortak tablo ise parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yerel sağanak yağış şeklinde.

METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, özellikle kuvvetli gökgürültülü sağanak beklentisi nedeniyle:

Ani sel ve su baskınlarına

Yıldırım riskine

Trafikte oluşabilecek aksamalara

karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.