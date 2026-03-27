Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Yalım’ın arasında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere yönelik “Rüşvet”, “İrtikap” ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İhaleye fesat karıştırma ve ortaklık teklifi

Savcılığın iddiasına göre; Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde rüşvet alındığı, ihale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği tespit edildi.

Uşak Spor'a yardım/bağış adı altında zimmete para geçirme

Belediye başkan yardımcılarının Uşak Spor'a yardım/bağış adı altında şahsi hesaplarına yüksek miktarlarda para topladıkları, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makamına bağış adı altında nakit şekilde paraların getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği de belirlendi.

Özel harcamaları Belediye bütçesinden karşılama

Belediye başkanı yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerinin harcamalarını temsil/ ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği de belirlendi.

Mal varlığını şoförünün üzerine yapma ve kız arkadaşını kadroya alma iddiası

Özkan Yalım'ın üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan Aras’a devrettiği, Özkan Yalım’ın gönül ilişkisi bulunan A.A isimli kadına 2024 yılında yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak A.A’nın fiilen belediyede görev yapmadığı da tespit edildi.

HTS, BAZ ve MASAK değerlendirmeleri

Savcılık müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili kişiler arasında yoğun HTS (iletişim trafiği) ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğunu belirledi.

MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu ve tüm bunların tanık ve müşteki beyanlarından elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu değerlendirildi.